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Устроивший массовое ДТП в центре Тюмени водитель иномарки был пьян

Происшествия, 18:22 21 августа 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Mercedes, совершивший массовое ДТП на ул. Советской, 124 в Тюмени, находился в состоянии опьянения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около полудня 45-летний тюменец на иномарке в районе пересечения улиц Республики и Профсоюзной снес дорожные ограждения, после чего устроил массовое ДТП с шестью автомобилями на ул. Советской.

В результате аварии мужчина, управлявший Mercedes, получил травмы. Его госпитализировали.

Показания алкотестера составили 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В 2021 году мужчину уже привлекали к ответственности по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# алкогольное опьянение , Госавтоинспекция Тюменской области

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