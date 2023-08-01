В пробах язя из Обь-Иртышского бассейна выявили описторхоз

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре

Описторхоз выявили в пробах язя, выловленного в реках Обь-Иртышского бассейна Югры. Исследование проводилось в пробах восьми сырых рыб, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

По результатам лабораторного изучения во всех образцах обнаружены жизнеспособные личинки Opisthorchis felineus - кошачья двуустка. Это свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне зараженности водных объектов Обь-Иртышского бассейна опасным для человека паразитарным заболеванием — описторхозом.

Обеззараживание рыбы осуществляется термическими методами. Хорошо проваренная рыба практически не может служить источником заражения описторхозом. Личинки гибнут спустя три часа замораживания при температуре ниже минус 40 градусов.