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В пробах язя из Обь-Иртышского бассейна выявили описторхоз

Общество, 17:41 24 августа 2023

управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре

Описторхоз выявили в пробах язя, выловленного в реках Обь-Иртышского бассейна Югры. Исследование проводилось в пробах восьми сырых рыб, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

По результатам лабораторного изучения во всех образцах обнаружены жизнеспособные личинки Opisthorchis felineus - кошачья двуустка. Это свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне зараженности водных объектов Обь-Иртышского бассейна опасным для человека паразитарным заболеванием — описторхозом.

Обеззараживание рыбы осуществляется термическими методами. Хорошо проваренная рыба практически не может служить источником заражения описторхозом. Личинки гибнут спустя три часа замораживания при температуре ниже минус 40 градусов.

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# описторхоз , Россельхознадзор

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