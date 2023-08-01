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Тюменцы выступили в финале всероссийских соревнований по мотокроссу

Спорт, 16:37 26 августа 2023

Представители Тюменской области выступили на кубке Мотоциклетной федерации по мотоспорту среди ветеранов и в других соревнованиях. Заключительный этап всероссийских состязаний состоялся в поселке Буланаш Свердловской области.

Турнир собрал более 100 спортсменов в трех возрастных категориях, география участия — от Кузбасса до Москвы. Тюменскую область представляли в "группе А" (до 52 лет) Андрей Утусиков, в самой старшей "группе В" (до 62 лет) Сергей Дмитриев.

Победу в "группе В" одержал Сергей Дмитриев, Андрей не смог показать достойный результат из-за проблем с мотоциклом.

Параллельно с Кубком МФР проводился традиционный мотокросс, посвященный 85-летию образования п. Буланаш и Дню шахтера. В классе "любители В" второе место занял представитель тюменской спортивной школы "Старт XXI век" Артур Байдалинов, сообщает департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

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