Губернатор Тюменской области расскажет про реконструкцию Рощино в эфире ОТР

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Про реконструкцию аэропорта Рощино расскажет губернатор Тюменской области Александр Моор на телеканале ОТР 27 августа. В 17 часов 30 минут выйдет новый фильм из цикла "Взлетная полоса. Аэропорты России". Он посвящен воздушной гавани Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

"Тюмень часто называют воротами Сибири, а Рощино — первое, что видят гости нашего города. Это отправная точка ярких впечатлений и путешествий как для приезжих, так и для самих тюменцев. Сделаем так, чтобы аэропорт стал максимально комфортным", - рассказал Александр Моор.

Реконструкция Рощино идет полным ходом. Как итог, увеличится пропускная способность и площадь аэропорта, количество кабин паспортного контроля и стоек регистрации.

Посмотреть фильм можно на ОТР (девятая кнопка) и онлайн.