Тюменские модели по робототехнике "Роби" отправили в Бразилию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские модели по робототехнике "Роби" отправили в Бразилию по итогам участия директора компании "Импульс" Евгения Борисова в Международной акселерационной программе "Бизнес-инкубатор БРИКС" в Омске 20-24 августа.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила PR-специалист компании Кристина Безделова.

"Интерес к моделям проявил один из участников БРИКС - делегат Бразилии. Имена мы называть не можем, но что точно можем сказать - он заинтересовался проектом и наборами и купил для своих детей. В дальнейшем ему было бы интересно стать нашим партнером в Бразилии. Мы уже отправили ему все материалы и он их изучает для построения дальнейшей стратегии сотрудничества", - рассказала она.

Тюменская компания ведет переговоры по поставкам моделей по робототехнике не только с представителями Бразилии, но и с делегатами Африки и Индии. По словам Кристины, у партнеров есть все документы для ознакомления с проектом. Сотрудничество будет развиваться в долгосрочной перспективе, так как у обеих сторон есть интерес.

"Следующим этапом нашего взаимодействия является видеоконференция для построения и обсуждения четкого плана действия по партнерству", - отметила PR-специалист компании "Импульс".

Также во время форума БРИКС тюменцы представили сайт "Хроники разбитого мира" - проект, который берет свое начало из серии книг с одноименным названием. Ресурс для тех, кто занимается робототехникой и увлекается фантастикой.

"Многие эксперты отметили, что у нашей Вселенной есть потенциал для выхода на международный рынок и масштабирования сети контактов во все страны", - сказал директор компании Евгений Борисов.

Добавим, участниками Международной акселерационной программы "Бизнес-инкубатор БРИКС" стали 25 предпринимателей из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России в возрасте от 20 до 40 лет.

Анжела Лебедева