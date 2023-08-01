На 111 избирательных участках Тюмени 10 сентября установят КОИБы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 111 избирательных участках областного центра из 315 в единый день голосования 10 сентября 2023 года будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Об этом журналистам рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Центральная избирательная комиссия РФ рекомендует использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней на выборах всех уровней, начиная от муниципальных и заканчивая федеральными, - сообщил он. - Применение КОИБОв серьезно регламентировано не только федеральным законодательством, но и нашим региональным. Кроме того, каждый комплекс имеет руководство по эксплуатации, есть еще инструкция о применении КОИБов, которая утверждена постановлением ЦИК".

В Тюменской области, по словам Игоря Халина, будут установлены комплексы последней модификации – КОИБ – 2017. Он существенно отличается от предыдущих версий: прост в сборке, оснащен сенсорным экраном вместо кнопок и более "разговорчив". Комплекс состоит из двух пластиковых контейнеров, двух сканеров и принтера.

"На участках оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней не будет голосования в привычные стационарные урны, - пояснил председатель областной избирательной комиссии. - Стационарные урны могут быть востребованы только в случае выхода из строя КОИБов".

Ну, а чтобы таких ситуаций в день голосование не возникало, областная избирательная комиссия заканчивает обучение председателей участковых избирательных комиссий, которые будут использовать КОИБы и операторов комплексов – по два на каждый участок.

"Всего будет обучено 111 председателей и 222 оператора", - уточнил Игорь Халин.

Бюллетень для КОИБа несколько отличается от обычных, которые будут использоваться на участках с классическими урнами. Он выполнен в черно-белом цвете без зеленых оттенков, а также снабжен квадратной, а не круглой печатью. Защитная сетка наносится на документе с обратной стороны, а не с лицевой.

Тестирование оборудования обязательно будет проводиться на каждом из участков накануне единого дня голосования с комплектом тестовых бюллетеней. Специалистам важно установить, что машина правильно различает бюллетени, которые будут применяться при выборах губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы.

Также аппаратуру проверят на правильное определение позиций, в которых избиратели проставляют галочки, и отсев недействительных бюллетеней с неверными печатями или с отметками напротив нескольких кандидатов. Также участковым комиссиям необходимо будет в тестовом режиме составить итоговый протокол.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 сентября, в единый день голосования жители Тюмени будут выбирать губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы. Так же в этот день пройдут дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы по Калининскому и Тюменскому избирательным округам.

Владимир Зуйков