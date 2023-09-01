Финальные гонки чемпионата по автоспорту пройдут в Тюмени

| Фото: «Асфальтовый спринт — 2023» во Вконтакте | Фото: «Асфальтовый спринт — 2023» во Вконтакте

Заключительный этап чемпионата "Асфальтовый спринт 2023" состоится в Тюмени 2 сентября. Участники гонки в дисциплине "Ралли-спринт" покажут лучшее время на дистанции 1 тыс. м.

Официально спортсмены будут соревноваться в четырех классах автомобилей: "Ралли-спринт 1400", "Ралли-спринт 1600", "Ралли-спринт 2000" и "Ралли-спринт свободный". Отдельно выберут лучшую "АвтоЛеди". Предварительные заявки принимаются до 18 часов 1 сентября по ссылке.

Как сообщает департамент по спорту Тюменской области, финал посвящен памяти Константина Маркелова, который внес большой вклад в развитие тюменского автоспорта. Соревнования пройдут по адресу 4 км. Московского тракта, 4, стр. 1. Начало заездов - в 12 часов.