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Ревнивый тюменец ранил приятеля ножом

Происшествия, 14:58 01 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В полицию Тюмени из медицинского учреждения поступила информация о 41-летнем пациенте с ножевым ранением. Правоохранители выяснили, что потерпевшего ударил ножом приятель, сообщает УМВД по Тюменской области.

Вскоре был задержан ранее судимый безработный 38-летний тюменец. Он признал вину и рассказал, что в день происшествия потерпевший находился у него в гостях.

В ходе распития алкоголя хозяину квартиры показалось, что гость начал оказывать настойчивые знаки внимания его супруге. Между мужчинами завязался конфликт, злоумышленник схватил со стола нож и нанес гостю один удар в живот.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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