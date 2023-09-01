Самую большую школу в Тюменской области оценили педагоги и родители

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 50 учащихся будут учиться в новой школе № 95 в микрорайоне "Плеханово" Тюмени. В день открытия, 1 сентября, педагоги, родители, ученики оценили ее преимущества.

Учитель математики, классный руководитель 9 "А" класса Елена Орёл накануне переехала в микрорайон, получила новое место работы.

"Я получила работу в этой новой школе, рада этому. Кабинет оборудован всей необходимой техникой, у нас есть интерактивные доски, компьютеры, мебель – все установлено, новое, красивое. Мы счастливы", - сказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учитель начальных классов с 18-летним опытом работы Надежда Ахметова поведет первый раз в первый класс 35 детей. Уверяет, что места хватит всем, кабинеты и холлы просторные, есть множество игровых, спортивных зон и мест для отдыха.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Новые школы открывают больше возможностей и для детей, и для учителей. Для учеников организовывать внеурочную деятельность намного проще и легче, здесь все для этого есть. Для младших классов есть отдельный вход в школу. Это безопасно, просто замечательно. Терпения, понимающих родителей и всего самого хорошего", - пожелала Надежда Ахметова.

За строительством нового объекта пристально наблюдали жители микрорайона. В том числе мама первоклассника Наталья Столбова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы ждали открытия этой школы. Рады, что она такая большая, классная. Школа рядом, надеюсь, что сын сам будет ходить на уроки. Особого волнения за него нет, все будет хорошо и ему будет интересно", - уверена она.

Школа в микрорайоне "Плеханово" строилась по уникальному проекту, разработанному подрядной организацией ООО "СИПЭК". Здание имеет форму замкнутого круга с внутренним двором со стилобатами. Объект состоит из шести блоков разной этажности: три блока – три этажа, еще три – четыре.

Строительство велось с марта 2022 года. Общая площадь здания составляет 26 тыс. 910,5 кв. метров. Всего 72 кабинета доступны ученикам: для 1-4 классов - 20, для учащихся 5-11 классов – 31, специализированные кабинеты - 21.

Для отдыха учеников на переменах в рекреациях организованы игровые зоны, шахматная зона, есть теннисные столы. В школе есть зона коворкинга, информационно-библиотечный центр с читальным залом. Несколько спортзалов, зал для самбо.

Во втором блоке школы высажены туя и бамбук. Сделаны две клумбы с дренажной системой, автоматическим поливом. Свет на них попадает через витраж высотой 11 метров – это подарок школе от строителей.

Напомним, участие в церемонии открытия нового учреждения образования приняли губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Руслан Кухарук, заместитель губернатора Алексей Райдер, директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

Всего 1 сентября в Тюмени открыли три школы. Все они построены в рамках нацпроекта "Образование".

Анжела Лебедева