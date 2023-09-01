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Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл новую школу в Тюмени

Общество, 14:25 01 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среднюю школу № 95 Тюмени им. Константина Ушинского открыли 1 сентября. Она приняла 2 тыс. 50 детей. В ней будет царить атмосфера взаимного уважения, интереса к учебу, спорту, творчеству.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал во время открытия образовательного учреждения в микрорайоне "Плеханово".

"Современные школы позволяют в полной мере открыть таланты наших замечательных ребятишек. Свою школу вы можете по праву считать уникальной. Она самая большая в Тюмени. Ребятам желаю каждое утро просыпаться и с большим интересом и желанием идти на учебу. Родителям - терпения. Живите дружной семьей с вашими классными руководителями, педагогами, реализовывайте совместные проекты", - пожелал он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Церемония открытия школы началась с Гимна России и поднятия триколора. Первый звонок подали первоклассники вместе с губернатором и главой города Русланом Кухаруком.

"Повезло всем, кто живет в этом микрорайоне нашего города. Здесь созданы уникальные условия для занятий спортом, для развития детей, для комфортной работы учителей", - отметил Кухарук.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Директор Елена Червякова призналась, что счастлива работать в новой школе: "Здесь просторные кабинеты. Много разных зон для отдыха. Здесь светло, красиво. Пусть эта школа для вас, ребята, станет вторым домом, где каждый сможет найти себя и достичь высоких результатов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В Тюмени 1 сентября открыли три школы в микрорайонах: "Ямальский-2", "Тура", "Плеханово". Более 137 тыс. учеников отмечают в Тюмени День знаний, в том числе 15 тысяч первоклассников.

Анжела Лебедева

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# Александр Моор , национальный проект Образование

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