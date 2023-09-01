Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл новую школу в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среднюю школу № 95 Тюмени им. Константина Ушинского открыли 1 сентября. Она приняла 2 тыс. 50 детей. В ней будет царить атмосфера взаимного уважения, интереса к учебу, спорту, творчеству.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал во время открытия образовательного учреждения в микрорайоне "Плеханово".

"Современные школы позволяют в полной мере открыть таланты наших замечательных ребятишек. Свою школу вы можете по праву считать уникальной. Она самая большая в Тюмени. Ребятам желаю каждое утро просыпаться и с большим интересом и желанием идти на учебу. Родителям - терпения. Живите дружной семьей с вашими классными руководителями, педагогами, реализовывайте совместные проекты", - пожелал он.

Церемония открытия школы началась с Гимна России и поднятия триколора. Первый звонок подали первоклассники вместе с губернатором и главой города Русланом Кухаруком.

"Повезло всем, кто живет в этом микрорайоне нашего города. Здесь созданы уникальные условия для занятий спортом, для развития детей, для комфортной работы учителей", - отметил Кухарук.

Директор Елена Червякова призналась, что счастлива работать в новой школе: "Здесь просторные кабинеты. Много разных зон для отдыха. Здесь светло, красиво. Пусть эта школа для вас, ребята, станет вторым домом, где каждый сможет найти себя и достичь высоких результатов.

В Тюмени 1 сентября открыли три школы в микрорайонах: "Ямальский-2", "Тура", "Плеханово". Более 137 тыс. учеников отмечают в Тюмени День знаний, в том числе 15 тысяч первоклассников.

Анжела Лебедева