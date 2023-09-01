Губернатор Тюменской области вручил награды работникам ООО "Газпром трансгаз Сургут"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор участвует в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности в Сургуте, сообщает информационный центр правительства региона.

В рамках рабочей поездки глава региона и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Югры Наталья Комарова поздравили с наступающим профессиональным праздником ветеранов и работников ООО "Газпром трансгаз Сургут", а также вручили награды.

"Мы хорошо знаем историю нашего большого края. С огромным уважением относимся к ветеранам отрасли. Cегодня наши регионы благодаря их труду экономически устойчивы, мы имеем возможность развиваться, несмотря на все внешние вызовы. С глубоким уважением относимся к тем, кто сегодня работает в нефтегазовой промышленности. Мы прекрасно понимаем, что добывать, перерабатывать, транспортировать нефть и газ требует высочайшей квалификации", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Благодарность главы региона за заслуги в развитии нефтегазового комплекса на территории Тюменской области объявлена электрогазосварщику 6 разряда ремонтно-эксплуатационного пункта №1 линейно-эксплуатационной службы Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Сургут" Владимиру Буркацкому; ведущему инженеру группы промышленной санитарии центральной химико-экологической лаборатории инженерно-технического центра ООО "Газпром трансгаз Сургут" Сергею Волхину. Также награду вручили машинисту экскаватора 6 разряда автоколонны №1 эксплуатационной службы Сургутского автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и специальной техники ООО "Газпром трансгаз Сургут" Сергею Головину; ведущему инженеру Производственного отдела автоматизации ООО "Газпром трансгаз Сургут" Олегу Кондратенко; электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Службы энерговодоснабжения Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Сургут" Виталию Чередниченко.