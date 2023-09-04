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Паралимпийцы Тюменской области завоевали награды Летних игр в Санкт-Петербурге

Спорт, 18:40 04 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Восемь наград в копилке сборной Тюменскйо области по итогам состязаний "Мы вместе. Спорт" в Санкт-Петербурге. Здесь на велотрек выехали около 100 атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения из разных субъектов страны.

Василий Егоров завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке преследования на дистанции 3 тыс. м, а в старте на время на дистанции 1 тыс. м — бронзу. В командном спринте Анна Плотникова, Василий Егоров и Алексей Петухов стали бронзовыми призерами, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Алексей Обыденнов успешно выступил на Чемпионате России по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в рамках Летних игр паралимпийцев: у атлета серебро на дистанциях 1 тыс. м и 3 тыс. м. Первое место Алексей занял в групповой гонке.

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