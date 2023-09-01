Музейному и экскурсионному делу обучат начинающих тюменских поисковиков

| Фото: группа " Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте | Фото: группа " Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте

Музейной и экскурсионной деятельности обучат поисковики школьников Тюменской области. Образовательный слет "Живем поиском" состоится в Тюмени с 4 по 7 ноября, сообщила руководитель регионального отделения Поискового движения России в Тюменской области Светлана Матвеюк.

"Это новый образовательный слет с базовой подготовкой новичков. 80 человек из региона станут его участниками. Упор будет сделан на экскурсионную и музейную деятельность, в эту тему очень детально с ребятами погрузимся", — рассказала она. Проект стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области.

Будущие поисковики также проходят обучение в "Школе поисковика" на базе Дворца творчества и спорта "Пионер". Подростки изучают историю Великой Отечественной войны, медицинскую помощь, историю Тюменского края, археологию, получают практические навыки, без которых не обойтись при работе в лесу.

"Одно из ключевых событий — это электронное тестирование в "Школе поисковика". Для каждого из ребят стоит задача выполнить задания не менее чем на 80 %, это высокий порог, чтобы показать свои знания. По итогам этого года 150 человек из региона получили допуск к поисковой работе", — отметила Светлана Матвеюк.

Влада Нерадовская