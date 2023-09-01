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Автомобиль получит жительница Тюменского района за правильный ответ в викторине "Знай свой край!"

Общество, 19:30 10 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль получит жительница Тюменского района за правильный ответ в викторине "Знай свой край!". Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Я впервые пошла на праздник и сразу такой подарок. До сих пор сижу в шоке, не верится!", - поделилась Наиля из села Ембаево.

Победительница работает банковским служащим. Водительских прав у девушки нет, но обещает отучиться и ездить на своем новом автомобиле.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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# автомобиль , Тюменская осень

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