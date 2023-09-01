Автомобиль получит жительница Тюменского района за правильный ответ в викторине "Знай свой край!"
Общество, 19:30 10 сентября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Автомобиль получит жительница Тюменского района за правильный ответ в викторине "Знай свой край!". Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
"Я впервые пошла на праздник и сразу такой подарок. До сих пор сижу в шоке, не верится!", - поделилась Наиля из села Ембаево.
Победительница работает банковским служащим. Водительских прав у девушки нет, но обещает отучиться и ездить на своем новом автомобиле.
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области