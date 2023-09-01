Вирус бешенства обнаружен при исследовании кошки в селе Заводоуковского округа
Происшествия, 17:23 11 сентября 2023
| Фото: управление ветеринарии Тюменской области
Вирус бешенства обнаружен при исследовании проб погибшей кошки в с. Яковлево Заводоуковского округа. В населенном пункте ввели ограничительные мероприятия, сообщает управление ветеринарии Тюменской области 11 сентября.
Ведомство утвердило план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.