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Вирус бешенства обнаружен при исследовании кошки в селе Заводоуковского округа

Происшествия, 17:23 11 сентября 2023

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Вирус бешенства обнаружен при исследовании проб погибшей кошки в с. Яковлево Заводоуковского округа. В населенном пункте ввели ограничительные мероприятия, сообщает управление ветеринарии Тюменской области 11 сентября.

Ведомство утвердило план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.

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# бешенство , Заводоуковский городской округ , карантин

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