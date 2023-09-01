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Писательница из Екатеринбурга стала автором Тотального диктанта 2024 года

Общество, 09:29 12 сентября 2023

vk.com/anna_a_matveeva | Фото: vk.com/anna_a_matveeva

Писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева определена автором акции "Тотальный диктант-2024". Текст для диктанта она напишет на основе дневников.

"Как многие писатели, я, конечно же, мечтала стать автором Тотального диктанта и втайне примеряла к себе эту возможность. Но все равно для меня это стало полной неожиданностью. Очень радостной. Текст, который напишут участники, будет посвящен дневникам: они меня очень давно интересуют ― и как явление, и как жанр. И как писателя, и как человека. Были другие идеи, которые я обдумывала, но остановилась на этой, поскольку, как мне кажется, текст такого масштаба надо писать не только о том, что неплохо знаешь, но и том, что любишь", ― рассказала она.

Анна Матвеева является многократным финалистом премии "Большая книга". За повесть "Перевал Дятлова" удостоена премии им. Белкина. Рассказ "Остров Святой Елены" принес ей диплом лауреата премии Lo Stellato, Италия. Премию им. П. П. Бажова писательница получила за книгу "Горожане".

Тотальный диктант пройдет 20 апреля.

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