Более 745 тысяч жителей Тюменской области получат уведомления об уплате имущественного налога

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 745 тыс. жителей региона получат уведомления об уплате имущественного налога в Тюменской области. Рассылка началась в сентябре. Их получат владельцы транспортных средств, земельных участков, квартир, домов, гаражей за 2022 год, сообщает управление ФНС России по Тюменской области.

При этом более 19 тыс. налогоплательщиков региона получат уведомления в электронном виде через портал Госуслуги. Они ранее оформили согласие на получение электронных уведомлений. Для этого необходимо войти в персональный профиль на портале. Далее перейти во вкладку "Документы", раздел "Доходы и налоги" и выбрать "Налоговые уведомления"/"Подключить". Программа сгенерирует предзаполненное заявление и направит его на подписание в систему Госключ. Документ пользователь получит как минимум за 30 дней до срока уплаты налога, уточнили в ведомстве.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2023 года. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, на портале Госуслуги, в любом отделении банка, мобильных приложениях банков, используя один из имеющихся в уведомлении реквизитов.