  • 12 сентября 202312.09.2023вторник
  • USD96,5083
    EUR103,5332
  • В Тюмени 10..12 С 5 м/с ветер северный

Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Более 745 тысяч жителей Тюменской области получат уведомления об уплате имущественного налога

Экономика, 10:35 12 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 745 тыс. жителей региона получат уведомления об уплате имущественного налога в Тюменской области. Рассылка началась в сентябре. Их получат владельцы транспортных средств, земельных участков, квартир, домов, гаражей за 2022 год, сообщает управление ФНС России по Тюменской области.

При этом более 19 тыс. налогоплательщиков региона получат уведомления в электронном виде через портал Госуслуги. Они ранее оформили согласие на получение электронных уведомлений. Для этого необходимо войти в персональный профиль на портале. Далее перейти во вкладку "Документы", раздел "Доходы и налоги" и выбрать "Налоговые уведомления"/"Подключить". Программа сгенерирует предзаполненное заявление и направит его на подписание в систему Госключ. Документ пользователь получит как минимум за 30 дней до срока уплаты налога, уточнили в ведомстве.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2023 года. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, на портале Госуслуги, в любом отделении банка, мобильных приложениях банков, используя один из имеющихся в уведомлении реквизитов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# имущество , налоги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:57 12.09.2023Около 4 тонн продуктов от 40 производителей купили тюменцы на фестивале 10 сентября
10:35 12.09.2023Более 745 тысяч жителей Тюменской области получат уведомления об уплате имущественного налога
09:07 12.09.2023Тюменские инженеры разрабатывают программируемые контроллеры для ТЭК
18:07 11.09.2023До 40 тонн продукции будет выпускать на новой площадке тюменский кооператив