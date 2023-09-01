Фестиваль сибирских историй откроют в Тобольске по проекту "Книги в городе"

| Фото: из сообщества "Книги в городе 15-17 сентября 2023. Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Книги в городе 15-17 сентября 2023. Тобольск" во ВКонтакте

Фестиваль сибирских историй в рамках проекта "Книги в городе" пройдет в Тобольске с 15 по 17 сентября. В этот раз организаторы готовят события не только для детей, но и для взрослых.

"Как всегда, фестиваль помогает взрослым и детям лучше узнать свой город и научиться интересно рассказывать о нем. Познавая авторский метод писателей и иллюстраторов, чьи книги попали на ярмарку и в программу, посетители сами пытаются создавать истории о себе, друзьях, родных, известных и неизвестных горожанах, о доме, дворе, улице", — сказали организаторы.

Герои фестиваля 2023 года — Витус Беринг и другие первооткрыватели, отправившиеся из этого города за новым и неизведанным. Среди них и Дмитрий Менделеев, который родился в Тобольске. Отсюда отправился он в свое путешествие в науку, которое принесло миру множество открытий, актуальных по сей день. На фестивале стартует проект Менделеев2024, приуроченный к 190-летию гениального тоболяка.

Книги на фестиваль привезут ведущие российские издательства "Альпина Паблишер", "Белая ворона", "Издательский дом Мещерякова", "Карьера-Пресс", "Обложка", "Паульсен", "Самокат", "Черная овца", A+A, Ad Marginem и другие.

Фестиваль — это не только десятки увлекательных мастер-классов по детским книгам. В программе для взрослых примут участие заместитель главного редактора журнала "Наука и жизнь" Максим Абаев; переводчик, автор книг, литературный и музыкальный критик, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель; издатель, публицист, соучредитель книжного магазина "Фаланстер" Борис Куприянов; профессор, директор программ бакалавриата Школы управления Сколково, основатель Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета Андрей Щербенок и другие.

"Фестиваль уже знаком тоболякам, и город ждет его. Яркое и краткое событие возвращается в третий раз, но теперь — чтобы стать институцией, обрести постоянный адрес и открыть долгосрочные проекты, призванные стать платформой для интеллектуальной поддержки программ развития города, творческой и предпринимательской активности его жителей, возможность которых совместно обеспечивают СИБУР и администрация города и области", — отметила директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "Запсибнефтехим" Елена Бельская.

Фестиваль организован в рамках федерального проекта "Книги в городе" при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" и администрации Тобольска. Возрастное ограничение: 0+.