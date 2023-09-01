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Пробовали муксуна и трогали нефть: участникам TNF провели экскурсию по ул. Дзержинского

Общество, 19:25 18 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пробовали муксуна и морошку, а также потрогали нефть участники TNF на экскурсии по пешеходной ул. Дзержинского 18 сентября. В этот день она превратилась в купеческую со стилизованными торговыми рядами и театральными перфомансами.

В первую очередь, экскурсовод показала и рассказала гостям форума о доме, который ранее принадлежал мещанину Сергею Бровцыну. Деревянное двухэтажное строение с крыльцом парадного входа выстроено на рубеже XIX-XX веков. Здесь участников встретили купчихи, угостив всех чаем из самоваров, баранками и конфетами от тюменской фабрики.

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На локации ткачихи Натальи Денисовой был представлен бренд "Тюменский махровый ковер". Она провела мастер-класс и дала всем желающим попробовать завязать узел для ковра на стане.

"Мы продолжаем традиции наших предков, зародившиеся в восемнадцатом веке. Прядем овечью шерсть, красим ее, собираем бережно рисунки наших бабушек и прабабушек, ездим в экспедиции, создаем узоры, ковры и сувениры с нашей тюменской фирменной символикой", - добавила Наталья.

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После этого гостей ждали возле чума, где их познакомили с представителями северных народов Тюменской области. Здесь им предложили набросить маут (обруч) на рога оленя, а потом угоститься морошкой, мочеными ягодами и попробовать муксуна. Но перед этим участникам предстояло сделать себе берестяные ложки. Их коренные северяне делали перед едой, а потом бросали в костер. Ведущие отметили, что это удобно — не нужно мыть посуду.

"Хорошо, что такую экскурсию придумали и показали региональный компонент. Мы больше узнали о том, чем богата Тюменская область. А строганина в чуме получилась очень вкусная", - поделилась впечатлениями участница TNF из Тюмени Инна.

Показали гостям и перфоманс, где искали первую в регионе нефть. После сценки участники смогли окунуть руку в топливо и оценить ощущения.

"Нефть вижу не первый раз, да и трогала раньше, но все равно это атмосферно. Все необычно", — сказала Евгения из Казани.

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Завершилась экскурсия музыкальным квартирником.

Аналогичная экскурсия пройдет 19 сентября, во второй день форума.

Виктория Макарова

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# TNF , улица Дзержинского

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