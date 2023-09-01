Об эффективности в меняющихся условиях рассказал тюменцам космонавт Александр Мисуркин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О том, как быть эффективным в условиях быстро меняющейся реальности рассказал Герой Российской Федерации, 116-й космонавт России Александр Мисуркин на Тюменском нефтегазовом форуме 18 сентября.

Международный конгресс-холл технопарка, где проходила встреча "Чему учит космос? Эффективная стратегия в условиях неопределенности", был полон.

"Это не лекция, а наблюдения, которые я сделал прежде всего для самого себя. Готов с вами поделиться. Мне кажется, эти наблюдения касаются не только деятельности в космосе, но и жизни на Земле", – сказал космонавт.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во время выступления Александр Мисуркин много обращался к воспоминаниям, которые имели значение для повествования. В условиях неопределенности важно принимать риск и ответственность за этот риск на себя, сказал спикер. "Если принимаешь решения, в результате которых ты не уверен, то ты должен быть готов к тому, что итог будет негативным. Но без этого тоже нельзя. Ответственность надо обязательно принимать на себя, особенно, если ты лидер команды. В случае, если попытаешься спихнуть ее со своих плеч, сразу потеряешь авторитет. С другой стороны только принятие ответственности помогает осознать, чего не хватило", – поделился Мисуркин.

Также он рассказал, что для того, чтобы быть эффективным в стремительно меняющихся условиях, необходимо принимать нестандартные решения, учиться новому и работать в команде. Последнего пункта автор выступления коснулся отдельно. Вместе с залом он нашел элементы построения команды. В итоге выяснилось, что фундамент состоит из профессионализма, уважения, честности и готовности прийти на выручку. Главным же инициатором создания команды является лидер, который определяет смысл.

Александр Мисуркин и рассказал о трех полетах, которые совершил. Впервые он оказался в космосе в 2013 году. Тогда он стал самым молодым человеком на борту МКС – ему было 35 лет. Два последующих полета совершил в 2017 и 2021 году, соответственно.

"В открытый космос мне посчастливилось выходить четыре раза. Дважды мы устанавливали рекорд по длительности работы в российских скафандрах. Должен сказать, что это и любимая часть моей космической работы, но с физической точки зрения это самое тяжелое из того, что я делал в своей жизни. Чтобы хватило сил работать в открытом космосе и вернуться домой в хорошей форме, космонавты каждый день по два с половиной часа занимаются спортом. Если ты не любишь спорт, то лететь на длительную экспедицию невозможно. Будучи страстным поклонником бадминтона и человеком, который развивает этот вид спорта на Земле, я не мог упустить шанс. Будучи командиром экспедиции, организовал игру в большом модуле на МКС", – рассказал о специфике и буднях космонавтов Александр Мисуркин.

Инна Пахомова