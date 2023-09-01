20 тюменских стартапов наградили на акселераторе "Технохаб 2.0" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 стартапов наградили на акселераторе "Технохаб 2.0" от ТИУ, итоги которого подвели на Промышленно-энергетическом форуме в Тюменском технопарке 18 сентября. Всего в программе участвовало 500 студентов из вуза.

"Это было моей давней личной мечтой - завершить акселерационную программу на полях данного форума. И сегодня такая возможность нам представилась. Это заключительная часть "Технохаба 2.0" и защита прошла отлично", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" проректор по экономике и финансам ТИУ Ольга Проснева.

К финалу участники шли на протяжении 2,5 месяцев. За это время для студентов провели более 40 мероприятий различных форматов. Из большого количества проектов организаторы представили экспертам 20 лучших инициатив с точки зрения их проработанности, возможности внедрения и предоставления их индустриальным партнерам. По словам Ольги Просневой, каждый из финалистов преодолел что-то в себе, каждый стал лучше. В результате индустриальные партнеры и вуз предоставили ребятам различные сертификаты, финансирование и другие возможности на доработки идей. К примеру, стартап-студия ТИУ четверым тюменцам выделила по 100 тыс. рублей на доработку проектов.

"У нас разработка ресурсосберегающей технологии производства строительного материала на основе буровых отходов. Выигранные деньги пойдут на лабораторные исследования, пока наш проект именно на этом этапе", - поделилась Ольга Суменкова.

Отдельно эксперты выделили три команды. Награды вручала ректор ТИУ Вероника Ефремова и Герой Российской Федерации, 116-ый космонавт России, рекордсмен по длительности выхода в открытый космос в российском скафандре Александр Мисуркин.

Так, Эльмир Гатауллин получил возможность презентовать свою разработку комплексной технологии ограничения водопритоков с использованием осадкообразующих составов из синтетической тампонажной смолы ведущим компаниям России. Сертификат на 200 тыс. рублей вручили Виктории Артемовой и ее команде на инициативу создания устройства круглосуточного обнаружения и мониторинга очагов пожаров в регионе. Степан Карпов и Абдурахим Абускаев получили сертификат на изготовление квадракоптера с силовой установкой на одном ДВС.

"Вы те, кто будет менять мир вокруг нас, кто будет менять наши технологии, улучшать их. Вы молодцы", - резюмировала Вероника Ефремова.

Виктория Макарова