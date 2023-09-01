Семь компаний вошли в состав Нефтегазового кластера на TNF

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соглашения с семью предприятиями Тюменской и Томской областей прошли на полях промышленно-энергетического кластера TNF 18 сентября. Основная цель дорожных карт - фиксация договоренностей, некоего образа результатов, к которому необходимо прийти через год.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовой кластер" Александр Васильев.

"Совместные усилия будут направлены на решение технологических вызовов, задач, которые перед нами ставит правительство и вертикально интегрированные нефтегазовые компании. Это импортозамещение критической номенклатуры, работа с внешними рынками. Для этого и отфиксированы эти договорённости в дорожных картах", - уточнил Васильев.

Участниками нефтегазового кластера стали: ООО "Платинус", НДТ РУС, "Сибэкосорб" из Томска, "Нефтегазовый консалтинг", ЕМК, Союзгеосервис и Рекунов.

Гендиректор ООО "Платинус" Дмитрий Галиос рассказал, что компания создаёт собственный интеллектуальный продукт для нефтегазовой и строительной отраслей. Одна из последних разработок - дорожная добавка для строительства промысловых дорог в условиях Крайнего Севера. Запустили импортозамещающий продукт - микроцемент для отделочных работ.

Участие в нефтегазовом кластере поможет решить одновременно несколько задач, считает Дмитрий.

"Это коммуникация с крупными компаниями, встречи с сервисными компаниями, то есть круг существенно расширяется. Третье - кооперация с тюменскими производителями. И это поддержка и критика тому, что мы делаем. С помощью экспертов кластера мы можем корректировать свою деятельность и понимать куда двигаться", - отметил Галиос.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гендиректор ООО НПП "Сибэкосорб" Виктория Иванищева из Томска подписала дорожную карту с ассоциацией для локализации производства в Тюменской области.

"Нефтегазовой кластер - структура, которая ищет партнёров, помогает в продвижении. Мы уже совместно заключили контракт по поставке нашей продукции в "Газпром нефть", в структуру - "Мегион нефтегаз"- с подконтрольной эксплуатацией", - отметила Виктория.

Томская компания производит инновационные сорбенты для ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов. Площадку для их производства компания получит в Богандинском индустриальном парке.

По словам гендиректора НДТ РУС Кирилла Чепова, нефтегазовый кластер важен и интересен для продвижения продукции, которая востребована компаниями-гигантами нефтегазовой отрасли.

"Мы почувствовали на себе деятельность нефтегазового кластера, они словно берут за руку и ведут к цели. У них активная команда, их цели синхронизированы с нашими", - уверен он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

НДТ РУС существует на рынке с 2015 года. Оборудование - рентген для изучения скважин - поставляют по всей России, в Казахстан, Узбекистан и Беларусь.

Напомним, в состав Ассоциации "Нефтегазовый кластер" входят 135 компаний из 21 региона страны. До конца 2023 года их будет 150.

Серия подписания соглашений продолжится 19 сентября, во второй день форума.

Анжела Лебедева