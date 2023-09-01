Уникальное оборудование для ТЭК представляют тюменские компании на выставке TNF

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уникальное оборудование для нефтегазодобывающей отрасли представляют федеральные и региональные компании на выставке TNF в Тюменском технопарке. Среди новинок, которые привлекают внимание участников форума, – расходомер многофазных потоков. Комплектующие и вся начинка умного прибора произведены в России. В отличие от импортных аналогов, прибор не содержит радиоактивных элементов.

Эту и другие разработки оценил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона дал старт работы выставки ЭКСПО.

"Этот прибор просто обязан был родиться на тюменской земле. Мы исключили в нем все недостатки, которые есть у иностранного оборудования. Наше позволяет производить безсепарационные измерения потоков нефти. Весь мир заинтересован в этом решении. К новому году уже начнем его выпуск. Сейчас идет сертификация", - рассказал директор по техническому развитию предприятия "Сибнефтьавтоматика" Александр Павлов.

| Фото: София Злагода, ИА "Тюменская линия" | Фото: София Злагода, ИА "Тюменская линия"

Сверхмощный газотурбинный двигатель на 16 мегаватт планируется выпускать на предприятии "Тюменские моторостроители". Он предназначен для транспортировки природного газа на компрессорных станциях в составе газотурбинных агрегатов. На сегодня уже полностью разработана конструкторская документация, сформированы технологические процессы. "Планируем к 2025 году изготовить действующий прототип для того, чтобы провести испытания и запустить его в работу. Это более эффективный, качественный и ресурсный продукт, произведенный у нас в Тюмени. Серийное производство зависит от заказов, но рассчитываем выйти на него до 2027 года", - подчеркнул представитель компании.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый теплообменник, созданный в "Газпром ВНИИГАЗ", имеет большое количество преимуществ, перед используемыми ранее технологиями. Визуально он ничем не отличается от своих аналогов, но внутри изменена конструкция – используются трубы, которые усиливают объем теплообмена. Эффективность увеличена в 1,5 раза при уменьшении габаритов. В целом, это является инновационным решением. Теплообменник по завершению выставки отправят заказчику на месторождение.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, что на выставке представлены высокотехнологичные разработки 68 компаний. Посетить ее можно бесплатно по предварительной регистрации.

Оксана Корнеенкова