Технологический суверенитет обсудили на пленарной сессии TNF

| Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Сорокин Донат/ТАСС. | Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Сорокин Донат/ТАСС.

Достижение полной технологической независимости государства и устойчивое развитие нефтегазового сектора - главные задачи в промышленной сфере. Под таким девизом прошла пленарная сессия "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности" в третий день форума TNF. Добиться реализации задач можно будет в том числе и с помощью взаимодействия с дружественными странами-лидерами в критических технологиях, сообщает пресс-служба форума TNF.

Как отметили участники дискуссии, самыми острыми вопросами для нефтегазовой отрасли остаются импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета по критически значимым технологиям и оборудованию. За девять лет работы по вышеозначенным направлениям с 2014 года достигнуты серьезные результаты: удалось сократить долю иностранного оборудования в нефтегазовом секторе с 67% до 38% .

О роли государства в реализации программы технологической независимости и ее перспективах рассказал во время главной пленарной сессии заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, которые впервые принял участие в форуме.

Вскоре, пообещал Александр Новак, будет использована новая форма взаимодействия органов власти и компаний: заключение соглашения на уровне правительства и якорного предприятия, которое должно реализовать эти направления вместе с другими компаниями.

По его словам, планируется строительство газопровода "Сила Сибири" мощностью 50 млрд кубометров газа. Соединение "Силы Сибири" и газопровода "Сахалин – Хабаровск - Владивосток" позволит не только направить дополнительный объем газа на экспорт, но и газифицировать целый ряд регионов Сибири и Дальнего Востока. "Также мы планируем нарастить производство сжиженного природного газа в ближайшее десятилетие до ста миллионов тонн. Реализация таких масштабных задач в ТЭК дает огромный спрос на оборудование и технологии", - поделился Новак.

Переориентация поставок нефти в этом году продолжится в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер. Россия в 2023 году планирует добыть 527 млн тонн нефти, добыча газа прогнозируется на уровне 642 млрд куб. м.

Он привел данные: в прошлом году Россия добыла 535 миллионов тонн нефти, это на 2% больше по сравнению с 2021 годом, несмотря на введенные санкции. В 2023 году ожидается чуть меньше, это связано в том числе с нашим взаимодействием в рамках ОПЕК+, ожидается 527 миллионов тонн.

Промышленные предприятия машиностроительного комплекса и других смежных сфер в решении задач нефтегазового сектора играют большую роль. В том числе представители малого и среднего бизнеса, высказал мнение полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. При составлении дорожных карт по решению вопросов импортозамещения и разработке отечественных аналогов иностранной продукции нужно максимально охватить машиностроительные предприятия – помогать им раскрыть свой потенциал и внести вклад в общее дело. Однако ключевое звено, которое позволит найти ответ на вызовы, стоящие перед ТЭК, – это кадры.

"Люди решают все. Задачи по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета требуют подготовки специалистов новых компетенций. К этому должны быть готовы как система образования, так и сами предприятия. Нужно, чтобы машиностроительные предприятия, которые выступают подрядчиками для выполнения заказов от нефтегазового сектора, активнее включались в работу с образовательными учреждениями, особенно с теми, которые готовят специалистов среднего звена. И к этому процессу необходимо подключать не только крупный бизнес, но и средний, и малый", - выступил Якушев.

Он подчеркнул, что в УФО созданы все необходимые условия для подготовки специалистов. Работают более ста государственных и частных вузов, 236 организаций среднего специального образования и 78 филиалов. Действуют два научно-образовательных центра мирового уровня - Уральский и Западно-Сибирский, в деятельность которых вовлечены все регионы округа. По итогам оценки в 2022 году оба НОЦа вошли в тройку лучших.

Государство также уделяет особое внимание развитию партнерств между разработчиками, научными университетами и индустриальными компаниями. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, каких результатов удалось добиться, благодаря сотрудничеству с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер". Сегодня в кластере состоит 135 компаний из 21 региона, преимущественно из Тюменской области.

"Функция кластера — собирать технологические вызовы, которые стоят перед нефтегазодобывающими компаниями, и искать лучшие их решения. Создавать кооперационные цепочки между предприятиями, которые сегодня на рынке являются лидерами, при этом, размещаются в разных регионах. Мы считаем, что нужно уходить от конкуренции, переходить к сотрудничеству. Тогда мы сможем двигаться быстрее, а учитывая объем рынка, который освобождается в связи с уходом иностранных компаний, работы хватит всем", - рассказал глава региона.

Также губернатор выразил готовность региона поучаствовать в создании полигона для наклонно-направленного бурения в Тюмени. "Мы даже готовы поучаствовать в софинансировании этого проекта", - добавил он.

Результатами компании в рамках программы импортозамещения поделился председатель правления и генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов.

"При производстве "Сибуром" более пяти миллионов тонн полимеров в год, еще недавно около миллиона тонн в Россию ввозилось по импорту. Мы видим эту статистику, и за 2022-2023 годы мы порядка 700 тысяч тонн из этого импорта заместили. Привозили сюда импортные полимеры каких-то сложных или немассовых марок, часть из них стала в принципе недоступна - мы разработали альтернативы и предложили отраслям, которые занимаются переработкой, не уступающие по свойствам полимеры, только российские. Еще одно направление - это импортозамещение в изделиях. Сегодня около 1,5 миллионов тонн полимеров ежегодно въезжает в РФ в виде готовых изделий. Это еще одна ниша, потенциал для развития как переработки внутри страны, так и внутреннего спроса", - поделился он.

После пленарной сессии правительство РФ и "Газпром нефть" заключили соглашение по созданию технологий для бурения и добычи углеводородов на суше. Документ подписали вице-премьер Александр Новак и глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Сегодня мы подписываем соглашение и компания "Газпром нефть", если говорить о технологиях бурения и добычи на суше, берет на себя 19 направлений, то есть это получается где-то порядка 40% от тех дефицитов, которые есть в настоящий момент. И в рамках этой дорожной карты, соответственно, мы становимся якорным заказчиком, мы формируем техническое задание для производителей, мы определяем перечень тех производителей, которые, как мы считаем, могут справиться с этой задачей", - пояснил Дюков.

Также вице-премьер провел на полях TNF межведомственное совещание "Машиностроение для нефтегазовой промышленности", главной темой которого стало обсуждение подходов к импортозамещению и развитию производства высокотехнологичного оборудования для ТЭК.