Тюменская область — лидер по передаче федеральных земель ДОМ.РФ многодетным семьям

| Фото: Сергей Елесин. ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин. ИА "Тюменская линия"

Тюменская область — лидер по передаче федеральных земель ДОМ.РФ многодетным семьям. Для этих целей семьи с детьми получили земли общей площадью более 696 га, на которых сформировано 3 тыс. 695 участков для индивидуального жилищного строительства.

Такие данные о сотрудничестве правительства Тюменской области с корпорацией ДОМ. РФ привела председатель комитета Тюменской облдумы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева на 35-м заседании заксобрания 19 декабря.

"Правительство региона ведет работу по оснащению земельных участков инфраструктурой: разработаны дорожные карты, они обеспечены линиями электро- и газоснабжения с возможностью подключения к ним. Дороги со щебеночным покрытием проложены в селе Гусево и поселке Московском. Более 512 миллионов рублей выделено на прокладку дрог в площадках индивидуального жилищного строительства Тюменского района в 2024 и 2025 годах. Дороги с твердым покрытием будут построены в деревне Падериной и поселке Московском", - уточнила Инна Лосева.

В целом для жилищного строительства и комплексного развития территорий ДОМ.РФ передало более 558 га в Тюменской области. На этих землях уже введены современные жилые комплексы, которые соответствуют высоким стандартам комфорта, экологичности и энергоэффективности. Это районы "Краснолесье", "Эклипт", "Колумб", "Домашний", "Ново Комарово" и другие.

По оценке председателя комитета, вовлеченные территории позволят увеличить темпы ввода жилья в регионе. Сотрудничество правительства региона с корпорацией ДОМ. РФ расширено. В июне 2024 г. подписаны два новых соглашения о дальнейшем развитии строительства арендного жилья в Тюменской области и совершенствовании энергоэффективного строительства.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов ответил на вопрос депутата Тюменской областной думы Глеба Трубина о запуске госпрограммы ДОМ. РФ по кредитованию под 7 % проектов инвесторов, которые восстанавливают объекты культурного наследия. Депутата интересовало, вошла ли Тюменская область в этот проект?

"Мы занимаемся этим направлением, чтобы за счет новой поддержки ДОМ.РФ мы тоже выполнили реставрацию некоторых культурных объектов. С госкорпорацией отрабатываем этот вопрос. Чтобы приступить к реставрации, нужна научно-проектная документация. Надеемся, что в 2025 году поучаствуем в этой программе", - обозначил Сергей Шустов.

Вместе с тем он отметил, что застройщики активно взаимодействуют с банком ДОМ.РФ в части получения кредитных средств для финансирования жилищных проектов. За счет такого финансирования девелоперы возводят 104 дома площадью 1 млн 203 тыс. кв. м. На банк ДОМ, РФ приходится 30 % от общего объема строительства. Реализуются два проекта по инфраструктурному меню – жилой комплекс "Домашний" в районе Плеханово на 50 га и еще один в районе Московского тракта на 109 га. Под 3,5 % – четыре процентов годовых выдан займ для строительства инженерных сетей и дорог.

Всего в Тюменской области на 1,5 тыс. га земель ДОМ.РФ строят около 3,5 млн кв. м жилья, из которых уже построили почти 1,5 млн кв. м.

"Пока темпы мы не снижаем. в 2024 году мы получили разрешений на строительство не меньше, чем это было в 2023 году. Разрешения получены на 1,2 миллиона квадратных метров. Вместе с ДОМ.РФ отрабатываем другие варианты содействия застройщикам, чтобы строительство продолжалось и граждане приобретали жилье", - подчеркнул вице-губернатор.

Сотрудничество правительства Тюменской области с корпорацией ДОМ.РФ депутаты признали эффективным.

Оксана Корнеенкова