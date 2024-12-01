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Путин: санкции запада против развития СПГ на Арктике навредят их инициаторам

Экономика, 18:33 19 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Санкции запада против развития СПГ на Арктике навредят их инициаторам. Они боятся конкуренции и искусственно ее сдерживают.

Об этом президент заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной в 2024 году с пресс-конференцией "Итоги года с Владимиром Путиным".

Отвечая на вопрос от компании "Ямал-Медиа" о западных санкциях против проектов по СПГ в Арктике и чего так боятся не дружественные государства, Владимир Путин сказал: "Чего они боятся? Конкуренции! Мешают они нам? Мешают. Создают проблемы? Создают. Смогут ли они закрыть нас? Нет, не смогут".

Санкции — это недобросовестное средство по борьбе с конкуренцией, добавил он. По словам главы государства, Россия будет увеличивать свою долю на мировых рынках СПГ.

Говоря об украинском транзите, Владимир Путин указал на решение Киева перекрыть газ европейским потребителям, хотя "клюет у них с руки". Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет, заявил президент России.

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# Владимир Путин , пресс-конференция , прямая линия , СПГ , Ямал

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