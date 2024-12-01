Александр Моор: Президент перечислил результаты 2024 года и обозначил главные направления работы

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Вместе со всей страной и Тюменской областью внимательно смотрел "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, Президент не просто перечислил результаты 2024 года, но и обозначил главные направления работы.

"Важнейшая тема – поддержка наших военнослужащих, которые отстаивают интересы Отечества в зоне проведения СВО. У Тюменской области несколько именных подразделений. По запросам командиров мы поставляем на передовую необходимое дополнительное оборудование и амуницию", - напомнил Александр Моор.

Также в зоне особого внимания, по словам губернатора, социальная поддержка участников СВО и их семей.

"Ещё раз повторю, это приоритет для правительства региона. Действуем в этом направлении вместе с филиалом фонда "Защитники Отечества". Инициатива его открытия принадлежит Президенту, и спустя 1,5 года мы понимаем, что решение было абсолютно верным. За это время туда поступила почти 21 тысяча вопросов, на подавляющее большинство даны ответы, остальные – в работе", - добавил он.

Александр Моор уверен, что предновогодняя встреча с главой государства очень важна.

"Главный вывод - верим в свои силы и поддерживаем Президента России – человека, который изменил всё. Продолжаем работать на благо региона и страны", - подытожил губернатор.

Прямая линия президента России, совмещенная с пресс-конференцией "Итоги года с Владимиром Путиным" прошла 19 декабря.