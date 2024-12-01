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Путин: лимитов со стороны государства на семейную ипотеку не будет

Общество, 17:29 19 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Никаких лимитов по программам семейной и сельской ипотеки со стороны государства не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии по итогам года 19 декабря.

С вопросом на эту тему обратилась молодая семья из Краснодара. "А что происходит с сельской и IT-ипотекой? Получить их сейчас очень сложно, банки вводят лимиты", - поделились молодые люди.

Глава государства отметил, что эта тема обсуждалась с правительством. "Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства", - подчеркнул Владимир Путин.

Он подтвердил сохранение в России льготных ипотек для семей с детьми, IT-специалистов, жителей Дальнего Востока, Арктической зоны и новых регионов.

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# Владимир Путин , сельская ипотека , семейная ипотека

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