Кадровым будущим страны назвал Путин участников программы "Время героев"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Идея создания программы "Время героев" возникла у президента РФ Владимира Путина во время встречи с участниками СВО в Санкт-Петербурге.

"Вот оно - будущее страны, кадровое будущее нашей страны", - рассказал об этом моменте глава государства на пресс-конференции 19 декабря.

По словам Владимира Путина, на первый поток поступило 43 тыс. заявок, из которых отобрали 83 человека. Потому что для участия нужны люди, которые имеют образование, опыт административной работы и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний, муниципальных образований, регионов, министерств и ведомств.

Сейчас идет отбор на второй этап, поступило уже более 15 тыс. заявок. Сбор будет продлен до следующего года.

"По первому набору работа продолжается, многим сделаны предложения, многие работают, некоторые назначены руководителями регионов. Попадают в бизнес, в органы власти и управления всех уровней: регионального, местного и федерального", - подчеркнул глава государства.

К примеру, на данный момент участник СВО, финалист программы "Время героев" из Тюменской области Виктор Квасов проходит стажировку в правительстве Тюменской области под руководством губернатора Александра Моора.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога – также выпускник образовательной программы "Время героев". Он стажировался в администрации президента Российской Федерации.

По инициативе президента участники специальной военной операции осваивают современные и эффективные управленческие практики.