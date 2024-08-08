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Участник СВО Виктор Квасов проходит стажировку в правительстве Тюменской области

Общество, 19:24 08 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Участник СВО Виктор Квасов проходит стажировку в правительстве Тюменской области под руководством губернатора Александра Моора, сообщает информационный центр правительства региона.

Виктор Квасов уже ознакомился с работой аппарата губернатора Тюменской области, Главного правового управления правительства Тюменской области, региональных департаментов экономики и жилищно-коммунального хозяйства. Впереди – другие областные органы власти.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

После каждого этапа, а стажировка занимает неделю, обязательный пункт – подведение итогов и обсуждение предложений с наставником. Встречи Александра Моора и Виктора Квасова проводятся еженедельно.

"Время героев" – это программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента Российской Федерации по модели "Школы губернаторов". Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# правительство Тюменской области , СВО

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