Владимир Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Рациональное распределение нагрузки на медиков должно стать задачей местных органов власти. Это необходимо, чтобы нехватки кадров в первичном звене не возникало.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии по итогам года 19 декабря.

"Необходимо продолжить работу по укреплению первичного звена и всё это, безусловно, нужно делать гораздо большим, лучшим темпом, чем было до сих пор", - сказал глава государства.

Юлия Божок