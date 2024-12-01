Владимир Путин призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения
Общество, 18:24 19 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
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Рациональное распределение нагрузки на медиков должно стать задачей местных органов власти. Это необходимо, чтобы нехватки кадров в первичном звене не возникало.
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии по итогам года 19 декабря.
"Необходимо продолжить работу по укреплению первичного звена и всё это, безусловно, нужно делать гораздо большим, лучшим темпом, чем было до сих пор", - сказал глава государства.
Юлия Божок