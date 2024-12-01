Путин призвал россиян не отвечать на телефонные звонки мошенников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Не отвечать на телефонные звонки мошенников призвал россиян президент России Владимир Путин.

"То, что происходит сейчас, - это, конечно, большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества зашкаливают", - заявил президент 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной в 2024 году с пресс-конференцией "Итоги года с Владимиром Путиным".

Вопрос на эту тему поступил от пенсионерки из Казани. Женщина стала жертвой мошенников. В своем обращении она попросила главу государства ужесточить меры борьбы с кибермошенничеством.

Владимир Путин рассказал, что на Украине работают целые центры по выманиванию денег у граждан России, там эта деятельность возведена в ранг государственной политики. Только с этого направления выманили около 250 миллиардов рублей.

Президент подтвердил серьезность ситуации, отметив, что банки научились "моментально" выдавать кредиты. Но они обязаны проверять платежеспособность граждан.

В качестве мер противодействия глава государства назвал не только меры личной безопасности – не вступать в разговор с подозрительными лицами, но и необходимость ограничить выдачу кредитов в России размером от 50 тыс. рублей. Необходимо ввести период охлаждения, чтобы было время принять взвешенное решение. По мнению президента, для этого было бы достаточно нескольких часов или дней. Недавно с похожим предложением выступал Центральный Банк России.

"Нужно усилить не только контроль, но и ответственность людей, которые на самом-то деле являются соучастниками этих преступлений, участвуют в этих мошеннических схемах. Формально вроде ничего не делают, но они понимают, для чего открываются карты на их имя. Есть предложение и уголовную ответственность за такую деятельность определить. Я сейчас не говорю, что это решение, но в этом направлении, безусловно, нужно думать", - сказал Владимир Путин.