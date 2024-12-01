Андрей Артюхов: в Тюменской области участников СВО будут вовлекать в политическую жизнь региона

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В рамках выполнения поручения Президента на заседании фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы 19 декабря было принято решение вести работу по вовлечению участников СВО и членов их семей в общественно-политическую жизнь региона.

Об этом рассказал, комментируя итоги прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией "Итоги года с Владимиром Путиным" первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Отметим, что из всех регионов России на прямую линию с президентом Владимиром Путиным поступило почти два с половиной миллиона вопросов.

"Много вопросов касалось темы СВО, в том числе мер поддержки военнослужащих и их семей, реабилитации и трудоустройства вернувшихся домой, - отметил Андрей Артюхов. - Президент неоднократно подчеркивал важность создания условий для выдвижения проявивших себя на фронте на выборные должности в органах государственного и муниципального управления".

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы уверен, что итогом прямой линии станут поручения президента и принятие федеральных законов.

"Опыт прошлых лет свидетельствует, что в результате открытого общения с жителями решаются актуальные вопросы, волнующие россиян", - подчеркнул он.