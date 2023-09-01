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В Тюменской области 41 соцпредприятие получит 19,9 млн рублей грантовой поддержки

Экономика, 17:34 25 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41 социальное предприятие стало получателем гранта на развитие бизнеса в Тюменской области. Общая сумма поддержки превышает 19 млн 997 тыс. рублей, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Таким образом, гранты получат все участники конкурса защиты проектов, три из них – предприниматели с инвалидностью. В этот раз свои идеи представили участники из девяти районов Тюменской области. Больше всего – шесть – из Тобольска, два – из Ишима.

В департаменте отметили, что 25 и 26 сентября свои проекты защитят 33 молодых предпринимателя из Тюменской области. Победители получат грантовую поддержку на свое дело в сфере услуг, торговли и производства.

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# гранты , социальный бизнес

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