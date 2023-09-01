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Крупное производство оборудования для сейсморазведки появится в тюменском промтехнопарке ДСК 500

Экономика, 10:23 26 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производство оборудования для сейсморазведки планирует открыть на базе промышленного технопарка ДСК 500 в Тюмени акционерное общество "Геотек". Соглашение об этом подписано с Агентством инфраструктурного развития Тюменской области на полях XX Промышленно-энергетического форума TNF.

Основной завод, на котором производят уникальное оборудование для сейсморазведки, находится в Тюмени. Филиалы компании разбросаны по всей стране. Пришло время сосредоточить все производство в одном месте, пояснила корреспонденту "Тюменской линии" финансовый директор АО "Геотек" Динара Мазилкина.

"Мы осмотрелись на площадке ДСК 500, ждем коммерческое предложение. Планируем расширять производство оборудования для сейсморазведки, и на базе промышленного технопарка в Тюмени это у нас замечательно может получиться", - уверена Динара Мазилкина.

Отметим, АО "Геотек" входит в федеральный перечень системообразующих предприятий.

Напомним, четыре компании подписали соглашения с АИР во время работы TNF. Это центр "Кронштадт", компании "ТПР-сервис", "Геотек", "МСтрой".

Как рассказала гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец, компания "ТПР-сервис" станет новым резидентом в Богандинском. Инжиниринговый центр "Кронштадт" первый филиал откроет в тюменском ДСК 500".

Анжела Лебедева

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# Агентство инфраструктурного развития , Геотек , ДСК 500 , Ольга Романец

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