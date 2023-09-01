Четыре компании откроют новое производство в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соглашения об организации производств в Богандинском индустриальном парке и промышленном технопарке ДСК 500 подписали четыре компании с Агентством инфраструктурного развития Тюменской области на полях Промышленно-энергетического форума TNF 19 сентября.

Это центр "Кронштадт", компании "ТПР-сервис", "Геотек", "МСтрой".

По словам Ольги Романец, компания "ТПР-сервис" станет новым резиденом в Богандинском. "Важное соглашение подписано с инжиниринговым центром "Кронштадт" компании "Газпром нефть", который они создали, чтобы заниматься реверсивным инжинирингом. Первый филиал центра будет создан в Тюмени, в ДСК 500", - пояснила она.

Подписи под соглашением с агентством поставили представители крупной сейсморазведочной компании"Геотек", которая планирует расширить производство, и компания "МСтрой", занимающая цифровыми продуктами.

По словам Ольги Романец, из общего количества резидентов индустриального парка Богандинский большинство связаны с нефтегазовым сектором. И TNF даёт возможность напрямую пообщаться с потенциальными резидентами.

"Этот форум отличается от большинства, в том числе федеральных, тем, что здесь сделан акцент на практический результат, на прямые коммуникации. Для нас это возможность познакомиться с новыми компаниями, обсудить проекты развития и закрепить те намерения, которые уже есть", - подчеркнула гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

Инвестиционная команда региона продолжает подписывать соглашения и дорожные карты по локализации и продвижению компаний на территории региона. Во второй день форума, 19 сентября, более 10 компаний также подписали документы с нефтегазовым кластером.

Анжела Лебедева