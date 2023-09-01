Работать с трудными случаями в семьях обучились 150 специалистов из Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работать со сложными случаями в воспитании и обучении детей практиковались специалисты социальной сферы, сферы образования и представители комиссий по делам несовершеннолетних из муниципалитетов Тюменской области. Участие в обучающем форуме "Я — эксперт" на базе центра "Семья" в Тюмени приняли 150 человек.

Многие из них — это специалисты регионального проекта "Точка опоры". Они ведут бесплатные индивидуальные консультации с родителями, рассказала ИА "Тюменская линия" заведующая сектором психологической и методической помощи центра "Семья" Ирина Кислицина.

"На форум приехали специалисты из муниципалитетов Тюменской области. На местах они помогают консультантам из любого учреждения, у которых возникают трудные случаи с родителями. На форуме есть теоретическая часть, с докладами выступят специалисты института общественного здоровья и цифровой медицины Тюменского медуниверситета. Темы подбирали из тех, с какими к нам часто обращаются родители. Вторая часть — отработка тем на практике. Для участников это возможность развиваться в профессиональном сообществе, двигаться дальше", — отметила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Точка опоры" реализуется в Тюмени пятый год. Бесплатные консультации дают педагоги, психологи, логопеды, дефектологи. Все в системе зарегистрировано более 700 консультантов. Родители могут узнать, как найти выход из трудной ситуации, в которой оказался ребенок, как "пережить" переходный возраст у подростка, что надо знать семьям, которые готовятся принять ребенка в семью. Форум "Я — эксперт" позволяет повышать компетенции участников сообщества.

На форуме речь шла об обеспечении единого подхода специалистов системы профилактики в сопровождении семьи, типах отклоняющегося развития у детей и подростков, а также о том, как подростки невербально сообщают взрослым о своем состоянии и мировоззрении через нанесение татуировок.

Вера Коршунова