Шоколад ручной работы и авторские скворечники представят на выставке "Загород экспо" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шоколад ручной работы, масла прямого отжима и авторские скворечники представят на выставке "Загород экспо", которая откроется в Тюменском технопарке 30 сентября. Будут организованы зоны фермерских продуктов и частных мастерских.

"Будут участвовать две сыроварни, пасечники из Тюмени и Тобольска. Здесь же выставят товары для бани, аромамасла. Производитель "МаслечКо" привезет масло прямого отжима, которое набирает популярность. Привезут и натуральные сладости, козинаки, арахисовые пасты, шоколад Severa", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" один из организаторов выставки "Загород экспо" Ксения Осипова.

В зоне частных мастерских тюменцы смогут увидеть авторские скворечники тюменского мастера Владимира Сорокина.

Отметим, на "Загород экспо" свои товары и услуги представят 60 экспонентов. Это строительные и отделочные материалы, мебель, товары для сада, бани и дома. Сюда съедутся представители инженерных компаний, архитекторы, ландшафтные и интерьерные дизайнеры.

На выставке будет работать тематический лекторий, на котором выступят 20 экспертов в зале "Нетворкинг" с 12 до 17 часов. С программой можно ознакомиться по ссылке.

Выставка проработает в технопарке с 30 сентября по 1 октября с 10 до 18 часов.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова