Педагог тюменского техникума признан победителем федерального профконкурса "Мастер года"

| Фото: официальная группа конкурса "Мастер года" ВКонтакте | Фото: официальная группа конкурса "Мастер года" ВКонтакте

Педагог техникума строительной индустрии и городского хозяйства Тюмени Иван Зарубин стал победителем в конкурсе "Мастер года". Финал всероссийского состязания профессионального мастерства прошел 2 октября, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

"Благодарю команду Тюменской области. Я горд представлять систему среднего профессионального образования. Спасибо за достойную конкуренцию! Очень почетно получать такую награду в Год педагога и наставника", - сказал лучший мастер России 2023 года, принимая награду из рук министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В финале 10 конкурсантов прошли испытание "Влюбить в профессию". За 20 минут они должны были заинтересовать фокус-группу делом, которым они занимаются не один год. Самым убедительным и стал тюменский мастер монтажа и эксплуатации оборудования, систем газоснабжения.

Оксана Корнеенкова