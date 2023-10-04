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Второй фестиваль "Дружина Ермака" проведут в Тюменской области летом 2024 года

Общество, 08:55 04 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй фестиваль "Дружина Ермака" проведут в Тюменской области летом 2024 года. Автор проекта Андрей Ростовщиков стал победителем конкурса Росмолодёжь.Гранты на Всероссийском слёте казачьей молодёжи. На организацию фестиваля будет направлено 300 тыс. рублей, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

На форуме участники встретились с ключевыми фигурами российского казачества, представителями органов государственной власти, силовых ведомств, известными политическими, общественными и религиозными деятелями.

Отметим, первый фестиваль казачьей культуры прошел на турбазе "Хутор Кречет" 17 июня. Гости стреляли из лука, участвовали в творческих мастер-классах, соревнованиях по фланкировке шашкой.

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# казаки , комитет по делам национальностей , культура

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