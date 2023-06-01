Поучаствовать в мечевом бою, пометать ножи и топоры могут гости фестиваля "Дружина Ермака" в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Покататься на коне, поучаствовать в состязаниях по современному мечевому бою, пометать копья, топоры, ножи могут гости фестиваля казачьей культуры "Дружина Ермака", который проходит на турбазе "Хутор Кречет" 17 июня.

"Сегодня у нас проходит открытый семейный фестиваль на открытом воздухе. Любой желающий от мала до велика сможет погрузиться в казачью культуру. Что значит погрузиться? Это не как зритель посмотреть номера, а принять участие, попробовать все на себе", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор фестиваля казачьей культуры "Дружина Ермака" Андрей Ростовщиков.

Гости могут пострелять из лука, поучаствовать в творческих мастер-классах, соревнованиях по фланкировке шашкой. Особого внимания заслуживает борьба на опоясках. Этот традиционная русская и казачья борьба, которую сейчас возрождают, подчеркнул Андрей Ростовщиков. Отметим, борьба на опоясках внесена в Фонд нематериального культурного наследия Тюменской области.

"Миссия у нас такая: познакомить и приобщить население Тюменской области и других регионов к традиционным ценностям, познакомить с казачьей культурой. И немаловажный момент – хотим увековечить имя Ермака Тимофеевича. Благодаря этому герою все мы, люди разных национальностей, проживают в Сибири", – заключил организатор.

Событие продлится до 19 часов. Организаторы ждут около 500 зрителей. Возрастное ограничение: 0+.

Фестиваль казачьей культуры "Дружина Ермака" в таком формате проходит в Тюмени впервые. Ранее он было на платной основе. При поддержке гранта от Росмолодежи его удалось сделать бесплатным.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин