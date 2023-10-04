Опыт развития креативных индустрий готовы применить предприниматели из разных регионов России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт привлечения малого и среднего бизнеса в креативные индустрии изучают участники форума КПД в Тюмени. Представители из разных городов России готовы применять на практике различные способы и возможности развития креативного предпринимательства.

"Основным драйвером роста мы видим развитие креативных индустрий для того, чтобы диверсифицировать экономику. Перейти от сугубо промышленной к сбалансированной, где любые колебания цен на нефть и цены доллара не сильно влияли бы на экономику. Хотелось бы понять, как привлекать малый и средний бизнес для развития креативных индустрий, развития туризма и какие новые сервисы можно развивать", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель главы Альметьевска по экономике Аяз Ямалетдинов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 предпринимателей Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Альметьевска и других городов встретились на стратегической сессии "Формирование кластера креативных индустрий: мода и легкая промышленность, кино и медиа" в рамках форума креативных предпринимателей КПД в Тюмени. Участники построят экономические цепочки и создадут первую версию креативных индустрий.

Предприниматель, владелица бренда одежды из Заводоуковска Марина Плахина в марте 2023 года открыла цех, в котором трудятся пять швей, создают одежду для женщин.

Участие в сессии, по словам девушки, поможет перенять опыт работы, найти перспективы сотрудничества, способы решения насущных проблем.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Основные проблемы – высокий рост цен на ткани. В ноябре 2022 года закупила ткани, они сейчас в два раза дороже. И есть затруднения с продажами, как найти своего покупателя. Я обратилась в инвестиционное агентство Тюменской области, мне помогли оформить льготу на рекламу", - говорит Марина.

В течение двух дней с 10 до 18 часов участники стратегической сессии узнают, что мода, легкая промышленность, кино и медиа удачно сочетаются друг с другом. Кластер креативных индустрий – это про бизнес, отчисление налоговых отчислений в бюджет региона, увеличение маржинальности, выход на новые рынки.

Форум КПД продолжится до 8 октября. С программой можно познакомиться по ссылке.

Анжела Лебедева