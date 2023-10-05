Обвиняемого в убийстве соседа тюменца взяли под стражу

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обвиняемого в убийстве соседа мужчину взяли под стражу в Тюмени. Трагедия произошла на ул. Пароходской, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 30 сентября около 21 часа 30 минут во дворе дома на ул. Пароходской 33-летний вооруженный ножом мужчина в ходе очередного конфликта не менее шести раз ударил 25-летнего соседа. От полученных ранений мужчина скончался.

"В ходе допроса фигурант уголовного дела рассказал следователю о том, что между ним и соседом в очередной раз произошел конфликт на почве систематического шума, доносящегося из квартиры и бесконтрольного выгула собаки. Это и послужило поводом для очередного выяснения отношений", — сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.