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Тюменских волонтеров ждут на выставку-форум "Россия"

Общество, 17:35 07 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор волонтеров на выставку-форум "Россия" объявили организаторы. Принять участие в проекте могут люди старше 18 лет из Москвы и других регионов.

По информации Минобнауки РФ, на выставке предстоит работать с делегациями, взаимодействовать с почетными гостями и СМИ, помогать участникам и посетителям в навигации на площадках.

Волонтерам предстоит проработать: из Москвы — не менее 24 смен за весь период; иногородним — не менее 10 смен.

Во время проекта предусмотрены: стильный и удобный мерч; горячее питание во время смен; мотивационная программа; верифицированные часы в электронную книжку волонтера; размещение иногородних волонтеров, питание и транспортные карты "Тройка".

Подать заявку на отбор можно по ссылке.

Выставка-форум "Россия" — грандиозное событие уникального формата, которое пройдет на территории ВДНХ в Москве и продлится с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. На мероприятии будут проходить презентации достижений страны, культурно-развлекательные и образовательные программы, фестивали, ярмарки и другие крупные мероприятия.

Тюменская область представит на форуме стенд о любви к региону.

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