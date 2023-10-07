Тюменских волонтеров ждут на выставку-форум "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор волонтеров на выставку-форум "Россия" объявили организаторы. Принять участие в проекте могут люди старше 18 лет из Москвы и других регионов.

По информации Минобнауки РФ, на выставке предстоит работать с делегациями, взаимодействовать с почетными гостями и СМИ, помогать участникам и посетителям в навигации на площадках.

Волонтерам предстоит проработать: из Москвы — не менее 24 смен за весь период; иногородним — не менее 10 смен.

Во время проекта предусмотрены: стильный и удобный мерч; горячее питание во время смен; мотивационная программа; верифицированные часы в электронную книжку волонтера; размещение иногородних волонтеров, питание и транспортные карты "Тройка".

Подать заявку на отбор можно по ссылке.

Выставка-форум "Россия" — грандиозное событие уникального формата, которое пройдет на территории ВДНХ в Москве и продлится с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. На мероприятии будут проходить презентации достижений страны, культурно-развлекательные и образовательные программы, фестивали, ярмарки и другие крупные мероприятия.

Тюменская область представит на форуме стенд о любви к региону.