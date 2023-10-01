Аграрии Тюменской области проводят биологизацию почвы

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Биологизацию почвы проводят сельхозпредприятия в Тюменской области. Так, на успенские поля сразу после завершения уборки вышла почвообрабатывающая техника и опрыскиватели. Они обогащают почву специальным препаратом "Микобакт", который служит для ускорения разложения растительных остатков зерновых и технических культур до гумусоподобных веществ, сообщает департамент АПК Тюменской области.

"Бактерии при прохладной, влажной осенней погоде хорошо закрепляются на стерневом фоне и после заделки в почву уже весной начинают активную работу. Такая деятельность ведет к естественному повышению гумуса в почве", - отмечено в сообщении.

По словам агронома АО "Успенское" Владислава Семёнова, биологизацией предприятие занимается около 5 лет. За это время наметилась тенденция к снижению использования минеральных удобрений, а вот урожайность стабильно на высоком уровне.

Агрономическая концепция интенсивного земледелия XX века, как известно, основывалась в России, впрочем, как и во всем мире, на росте объемов применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

Сегодня для многих стало очевидным, что интенсивное земледелие подошло к той грани, когда без снижения химической нагрузки, без оптимизации структуры почвенной микрофлоры, без восстановления естественной микробиологической активности почвы дальнейшее экономически эффективное и экологически безопасное растениеводство невозможно.

Биологизация, по оценке специалистов, это сложное и емкое понятие, объединяющее целую систему взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, направленных на грамотное использование законов природы, достижений науки, ориентированных на оздоровление почвы, снижение себестоимости и повышение качества сельхозпродукции.

В аграрном университете Северного Зауралья уже несколько лет реализуется научно-технологический проект "Рациональное земледелие на основе биологизации почвы и применения цифровых агротехнологий", который призван предложить реальные шаги к восстановлению плодородия земель. Проект еще находится в разработке, но уже создана научная база, в передовых хозяйствах Тюменской области, таких, как агрохолдинг "Юбилейный" и "Запсиб-хлеб-Исеть", три года ведутся испытания.