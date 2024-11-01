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В Тобольском районе запустили первую очередь завода по переработке строительного мусора

Экономика, 21:35 25 ноября 2024

скриншот видео администрации Тобольского района | Фото: скриншот видео администрации Тобольского района

Первую очередь завода по переработке строительного мусора и отходов снесенных зданий в щебень запустили в Тобольском районе. Инвестиционный проект рассчитан на пять лет. После полного запуска промплощадка будет перерабатывать до одной тыс. т в сутки, рассказал глава муниципального образования Леонид Митрюшкин.

"Летом видел, как идёт пуско-наладка производственной линии, пообщались с нашими инвесторами. По завершению проекта появится 105 рабочих мест, восемь уже создано. Установка находится под открытым небом и вполне приспособлена для работы в условиях сибирского климата, выдерживает сильные морозы", - уточнил Леонид Митрюшкин.

На площадке также возведут административно-бытовые здания, дополнительные установки, ангары для хранения готового продукта - щебня различной фракции.

Представитель инвестора Жанна Злобина отметила, что оборудование работает на открытом воздухе и выдерживает до минус 40 градусов. В дальнейшем планируют организовать переработку грунта в почву, рассматривают и создать возможности для утилизации шин.

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# инвестпроекты , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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