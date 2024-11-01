Тюменская область вошла в шорт-лист Russian Creative Awards

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в шорт-лист Russian Creative Awards. Наряду с Ивановской областью и Красноярским краем ее включили в номинацию "Креативный регион", сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Существенную поддержку оказывает талантам Тюменское агентство развития креативных индустрий. Его директор Алексей Краев и его команда проделали огромную работу, создавая условия для развития творческих инициатив и поддержки молодых талантов. Их усилия способствуют тому, чтобы Тюмень становилась всё более заметной на карте креативных регионов России. Это важный шаг вперёд, который помогает раскрыть потенциал наших активных жителей и превратить Тюмень в центр инноваций и творчества", - уточнил глава города.

Отметим, что озвучила шорт-лист директор IV Национальной премии креативных индустрий Russian Creative Awards Марина Монгуш-Абрамова. В него вошли регионы, которые вносят значительный вклад в развитие этого сектора экономики. Премия проводится АНО "Креативная экономика", и в её рамках было отобрано более 30 проектов в 11 номинациях.

Имена победителей станут известны 29 ноября.