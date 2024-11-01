Александр Ремезков: в федеральном бюджете сумму трансфертов Тюменской области увеличили до 10,3 млрд рублей

До 10, 3 млрд рублей увеличили сумму трансфертов Тюменской области в федеральном бюджете на 2025 г. Это на 1,8 млрд больше в сравнении с 2024 г.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам, депутат фракции "Справедливая Россия - За правду".

"Объем субсидий для выполнения региональных полномочий на 2025 год составил 5,7 миллиардов рублей, что на 1,7 миллиарда рублей больше по сравнению с 2024 годом. В приоритете – реализация национальных проектов, поддержка региона в развитии здравоохранения и образования, физкультуры и спорта, инфраструктуры и ключевых отраслей экономики", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что на реализацию нацпроекта в области развития здравоохранения бюджету Тюменской области выделяется 796 млн рублей. Почти половина суммы – это субсидии на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Еще 113 млн рублей – на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. В профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний вложат 52 млн рублей, оснащение расходными материалами медорганизаций – 46,7 млн рублей, медицинскую авиацию - 32 млн рублей.

Также из федерального бюджета в рамках национального проекта в сфере образования выделяется 128 млн рублей. Из которых 65 млн рублей направят на капитальный ремонт школ в Тюменской области. На следующий год предусмотрен новый трансферт на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей в сумме 22 млн рублей.

Национальный проект в социальной политике Тюменской области профинансируют в сумме 650 млн рублей. В том числе, на организацию бесплатного горячего питания школьников в начальных классах - 446 млн рублей, ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 77 млн рублей. Кроме того, еще 26 млн рублей пойдут на предоставление жилых помещений детям-сиротам. На создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами направят 43 млн рублей, оказание социальной помощи на основании социального контракта – 40 млн рублей, компенсационные выплаты медикам – 17 млн рублей,

На реализацию нацпроекта в области культуры Тюменской области выделят 44 млн рублей – вдвое больше, чем в 2024 году. За счет этих средств будут модернизированы и оснащены региональные и муниципальные театры, музеи.

Субсидии на реализацию национальных проектов в области физкультуры и спорта составят 146 млн рублей, в ЖКХ бюджету - 451 млн рублей, АПК - 353 млн рублей. Кроме того, предусмотрена субсидия для реализации региональных программ развития промышленности в сумме 27 млн рублей.

Уделено внимание развитию дорожного хозяйства Тюменской области. На ремонт дорог регион получит 3,1 млрд. рулей

"При поддержке фракции в нашем думском комитете, трехсторонней комиссии и комиссии ФС по перераспределению бюджетных ассигнований мы продолжим работать над тем, чтобы регионам выделялась федеральная помощь в объеме, необходимом для выполнения всех социальных обязательств и для создания стимулов экономического развития", - заявил Александр Ремезков.