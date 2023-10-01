43 управленца из Тюменской области участвуют в окружном финале "Лидеров России"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Финала пятого сезона флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" - "Лидер России" стартовал в Екатеринбурге. Тюменскую область представляют 43 управленца, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Всего к оценочным мероприятиям допущены 259 жителей шести субъектов Уральского федерального округа. Имена победителей станут известны 15 октября. Лучшие управленцы УрФО выйдут в суперфинал.

"Конкурс в первую очередь дает возможность состоявшимся лидерам расширить границы своей деятельности и увеличить масштабы применения своих управленческих практик и подходов. И самое главное, он дает возможность в команде профессионалов определять будущее нашей страны", - отметил конкурсант из Тюменской области, заместитель генерального директора по системному инжинирингу "Газпромнефть НТЦ" Антон Ушаков.

Конкурс "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента. За все время на участие в проекте подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира