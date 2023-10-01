  • 14 октября 202314.10.2023суббота
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 7..9 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

43 управленца из Тюменской области участвуют в окружном финале "Лидеров России"

Общество, 14:03 14 октября 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Финала пятого сезона флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" - "Лидер России" стартовал в Екатеринбурге. Тюменскую область представляют 43 управленца, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Всего к оценочным мероприятиям допущены 259 жителей шести субъектов Уральского федерального округа. Имена победителей станут известны 15 октября. Лучшие управленцы УрФО выйдут в суперфинал.

"Конкурс в первую очередь дает возможность состоявшимся лидерам расширить границы своей деятельности и увеличить масштабы применения своих управленческих практик и подходов. И самое главное, он дает возможность в команде профессионалов определять будущее нашей страны", - отметил конкурсант из Тюменской области, заместитель генерального директора по системному инжинирингу "Газпромнефть НТЦ" Антон Ушаков.

Конкурс "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента. За все время на участие в проекте подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Лидеры России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 14.10.202343 управленца из Тюменской области участвуют в окружном финале "Лидеров России"
13:27 14.10.2023Прямой рейс из Тюмени в Таиланд запустят в ноябре
12:36 14.10.2023Экспериментальный спектакль с участием подростков покажут в тюменском "Космосе"
11:47 14.10.2023Тюменцам напомнили о способах оплаты налогов