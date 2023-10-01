  • 19 октября 202319.10.2023четверг
  • USD97,3724
    EUR102,9059
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Практика Тюменской области вошла в десятку лучших решений транспортных систем России

Общество, 18:05 18 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практика Тюменской области вошла в топ-10 лучших решений интеллектуальных транспортных систем в рамках восьмого Международного форума и выставки "Интеллектуальные транспортные системы России: цифровая эра транспорта".

Всего на конкурс было подано более 30 тематических заявок, сообщает пресс-служба регионального департамента экономики.

Мероприятие является для России ключевым отраслевым событием в области внедрения интеллектуальных транспортных систем и цифровой трансформации транспортного комплекса, традиционно собирающим представителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, заказчиков и поставщиков решений в сфере цифровых технологий на транспорте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 18.10.2023Дом культуры поселка Винзили отмечен на всероссийском конкурсе
19:08 18.10.2023Гуманитарную помощь в Белгород и Рубежное отправили из Тюменской области
19:03 18.10.202334 автобуса большого класса закупит Тюменская область по казначейским кредитам
18:05 18.10.2023NGFW-битва впервые состоялась на форуме "Инфотех" в Тюмени