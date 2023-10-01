Практика Тюменской области вошла в десятку лучших решений транспортных систем России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практика Тюменской области вошла в топ-10 лучших решений интеллектуальных транспортных систем в рамках восьмого Международного форума и выставки "Интеллектуальные транспортные системы России: цифровая эра транспорта".

Всего на конкурс было подано более 30 тематических заявок, сообщает пресс-служба регионального департамента экономики.

Мероприятие является для России ключевым отраслевым событием в области внедрения интеллектуальных транспортных систем и цифровой трансформации транспортного комплекса, традиционно собирающим представителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, заказчиков и поставщиков решений в сфере цифровых технологий на транспорте.